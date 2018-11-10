У Петербурзі в супермаркеті сталась масштабна пожежа, евакуйовано 800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Санкт-Петербурзі на набережній Обвідного каналу загорівся супермаркет “Лента”. Про це повідомляє видання Meduza з посиланням на регіональне управління МНС, передає УНН.
Так, повідомляється, що площа пожежі становить 4,8 тисячі квадратних метрів. Евакуйовано 800 осіб.
За повідомленням МНС, постраждалих немає.
Дах супермаркету повністю завалилася, кажуть в МНС.
Нагадаємо, 25 березня в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" у Кемерово сталась масштабна пожежа. За останніми даними, жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали. Порушено кримінальну справу, обвинуваченими по ньому проходять вісім осіб.