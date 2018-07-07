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Пожежа у "Зимовій вишні": затримали начальника служби пожежогасіння

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У справі про пожежу в ТЦ “Зимова вишня” у РФ затриманий начальник служби пожежогасіння на Кузбасі Андрій Бурсін. Чоловіку пред’явили звинувачення за статтею “Недбалість”. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету (СК) Росії, передає УНН.

“Порушено кримінальну справу стосовно начальника служби пожежогасіння ФГКУ ”1 загін ФПС по Кемеровській області“ Андрія Бурсіна”, — зазначила представник СК Світлана Петренко.

Відзначається, що його підозрюють за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 293 Кримінального кодексу Росії (“Недбалість”).

За версією слідчих, Бурсін порушив Федеральний закон “Про пожежну безпеку”. Також він, на думку звинувачення, діяв всупереч статуту підрозділів пожежної охорони, який визначає порядок організації гасіння загорянь. Також в СК вважають, що він не організував управління силами і засобами пожежно-рятувального гарнізону Кемерова 25 березня 2018 року на місці пожежі в ТЦ.

В СК повідомили, що Бурсін перебуває під вартою. Найближчим часом слідство звернеться до суду з клопотанням про взяття Бурсіна під варту.

Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" стався 25 березня. За останніми даними, жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали. Порушено кримінальну справу, обвинуваченими по ньому проходять вісім осіб.

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