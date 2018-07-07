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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 55792 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127923 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135220 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171075 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154003 просмотра

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Пожар в "Зимней вишне": задержали начальника службы пожаротушения

Пожар в "Зимней вишне": задержали начальника службы пожаротушения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в РФ задержан начальник службы пожаротушения на Кузбассе Андрей Бурсин. Мужчине предъявили обвинение по статье "Халатность". Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России, передает УНН.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина", - отметила представитель СК Светлана Петренко.

Отмечается, что его подозревают по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России ("Халатность").

По версии следователей, Бурсин нарушил Федеральный закон "О пожарной безопасности". Также он, по мнению обвинения, действовал вопреки уставу подразделений пожарной охраны, который определяет порядок организации тушения возгораний. Также в СК считают, что он не организовал управления силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово 25 марта 2018 на месте пожара в ТЦ.

В СК сообщили, что Бурсин находится под стражей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении Бурсина под стражу.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.

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