Пожар в "Зимней вишне": задержали начальника службы пожаротушения

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина", - отметила представитель СК Светлана Петренко.

Отмечается, что его подозревают по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России ("Халатность").

По версии следователей, Бурсин нарушил Федеральный закон "О пожарной безопасности". Также он, по мнению обвинения, действовал вопреки уставу подразделений пожарной охраны, который определяет порядок организации тушения возгораний. Также в СК считают, что он не организовал управления силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово 25 марта 2018 на месте пожара в ТЦ.

В СК сообщили, что Бурсин находится под стражей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении Бурсина под стражу.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.