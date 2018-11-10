В Петербурге в супермаркете произошел масштабный пожар, эвакуированы 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала загорелся супермаркет "Лента". Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на региональное управление МЧС, передает УНН.
Так, сообщается, что площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 800 человек.
По сообщению МЧС, пострадавших нет.
Крыша супермаркета полностью рухнула, говорят в МЧС.
Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. По последним данными, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.