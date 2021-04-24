У Нігерії 11 людей загинули в ДТП за участю автобуса

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули в суботу на півночі Нігерії в аварії за участю автобуса. Про це повідомило агентство Xinhuanet з посиланням на заяву начальника підрозділу Федеральної служби безпеки дорожнього руху штату Джонатан Овауд, передає УНН.