У Нігерії 11 людей загинули в ДТП за участю автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули в суботу на півночі Нігерії в аварії за участю автобуса. Про це повідомило агентство Xinhuanet з посиланням на заяву начальника підрозділу Федеральної служби безпеки дорожнього руху штату Джонатан Овауд, передає УНН.
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“Зіткнення автобуса і вантажівки з причепом сталося в районі міста Ілорін, загинули 11 людей, ще дев’ять постраждали”, — заявив Овауд.
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За його словами, причиною ДТП стало перевищення швидкості.
Поліція приступила до розслідування події. Які отримали травми пасажирів автобуса госпіталізували.
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