Міністр транспорту Аргентини загинув у ДТП

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“З глибоким сумом я отримав жахливу звістку про смерть міністра транспорту нашого уряду Маріо Меоні. Ми втратили вірного, невгамовного і чесного політика і держслужбовця, який міг служити прикладом”, — написав Фернандес.

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За даними телеканалу Todo Noticias, автомобіль, за кермом якого був міністр, перекинувся на трасі в районі міста Сан-Андрес-де-Хілес. Меоні прямував в місто Хунін, де живе його сім’я.

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Причини події на даний момент не встановлені. Прибулі на місце рятувальники не виявили слідів іншого автомобіля або тваринного, яке могло переходити дорогу в той момент. Незадовго до ДТП в районі пройшов дощ.

Меоні був призначений главою відомства в грудні 2019 року відразу після вступу Фернандеса на посаду президента.