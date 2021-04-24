Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в пятницу в результате дорожного происшествия. Смерть чиновника подтвердил президент страны Альберто Фернандес, передает УНН со ссылкой глава государства в Twitter.
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"С глубокой скорбью я получил ужасную весть о смерти министра транспорта нашего правительства Марио Меони. Мы потеряли верного, неугомонного и честного политика и госслужащего, который мог служить примером", - написал Фернандес.
Детали
По данным телеканала Todo Noticias, автомобиль, за рулем которого был министр, перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Меони направлялся в город Хунин, где живет его семья.
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Причины происшествия на данный момент не установлены. Прибывшие на место спасатели не обнаружили следов другого автомобиля или животного, которое могло переходить дорогу в тот момент. Незадолго до ДТП в районе прошел дождь.
Меони был назначен главой ведомства в декабре 2019 году сразу после вступления Фернандеса на пост президента.