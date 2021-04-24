В Нигерии 11 человек погибли в ДТП с участием автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли в субботу на севере Нигерии в аварии с участием автобуса. Об этом сообщило агентство Xinhuanet со ссылкой на заявление начальника подразделения Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Джонатан Овауд, передает УНН.
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“Столкновение автобуса и грузовика с прицепом произошло в районе города Илорин, погибли 11 человек, еще девять пострадали”, — заявил Овауд.
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По его словам, причиной ДТП стало превышение скорости.
Полиция приступила к расследованию происшествия. Которые получили травмы пассажиров автобуса госпитализировали.
Напомним
Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в пятницу в результате дорожного происшествия.