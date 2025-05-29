У МЗС України відповіли рф на боязнь передати "меморандуму": імовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами

Небажання росії передати Україні російський проєкт "меморандуму" щодо врегулювання війни може свідчити про наявність у ньому нереалістичних вимог. Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х, передає УНН.

Боязнь росіян надсилати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що гальмують мирний процес. Якщо ні, вони повинні негайно передати документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою - вказав речник МЗС України.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав представників рф не чекати понеділка, а передати Україні російський "меморандум" щодо припинення вогню. У Києві, за його словами, очікують що російська сторона не зірве наступну зустріч і "негайно подасть свої пропозиції на розгляд, як це і було домовлено раніше".

У кремлі відмовилися "публічно" обговорювати свій проєкт "меморандуму"