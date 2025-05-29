У МЗС України відповіли рф на боязнь передати "меморандуму": імовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами
Київ • УНН
Росія не передає Україні проєкт "меморандуму", ймовірно, через нереалістичні ультиматуми, які можуть гальмувати мирний процес. Сибіга закликав РФ негайно надати пропозиції.
Небажання росії передати Україні російський проєкт "меморандуму" щодо врегулювання війни може свідчити про наявність у ньому нереалістичних вимог. Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х, передає УНН.
Боязнь росіян надсилати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що гальмують мирний процес. Якщо ні, вони повинні негайно передати документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою
Нагадаємо
Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав представників рф не чекати понеділка, а передати Україні російський "меморандум" щодо припинення вогню. У Києві, за його словами, очікують що російська сторона не зірве наступну зустріч і "негайно подасть свої пропозиції на розгляд, як це і було домовлено раніше".
У кремлі відмовилися "публічно" обговорювати свій проєкт "меморандуму"29.05.25, 14:54 • 488 переглядiв