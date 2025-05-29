В МИД Украины ответили рф на боязнь передать "меморандум": вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами

Нежелание россии передать Украине российский проект "меморандума" по урегулированию войны может свидетельствовать о наличии в нем нереалистичных требований. Об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х, передает УНН.

Боязнь россиян отправлять Украине свой "меморандум" свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся обнаружить, что тормозят мирный процесс. Если нет, они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить играть в эти игры, которые лишь показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была пустой - указал спикер МИД Украины.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Украине российский "меморандум" о прекращении огня. В Киеве, по его словам, ожидают, что российская сторона не сорвет следующую встречу и "немедленно подаст свои предложения на рассмотрение, как это и было договорено ранее".

В кремле отказались "публично" обсуждать свой проект "меморандума"