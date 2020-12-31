У МВС за добу виявили ще близько 300 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За добу у системі МВС зафіксовано 292 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"За добу зареєстровано 292 лабораторно підтверджених діагнози коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС. Найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано у Миколаївській області та місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіло 29 914 працівників МВС, одужало – 29 042, померло - 98.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 10 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих, а кількість госпіталізованих - знову під 3 тисячі.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.