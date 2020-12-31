В МВД за сутки обнаружили еще около 300 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За сутки в системе МВД зафиксировано 292 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"За сутки зарегистрировано 292 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни среди правоохранителей МВД. Наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано в Николаевской области и городе Киеве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 29914 сотрудников МВД, выздоровели - 29042, умерло - 98.
Напомним, в Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 10 тысяч, рост по сравнению с сутками раньше. Количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших, а количество госпитализированных - снова под 3 тысячи.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.