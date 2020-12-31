У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Станом на 31 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Запоріжжі, на Миколаївщині, а також у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області - 559,3 (-), у Миколаївській області - 503,1 (-) та у місті Києві - 499,1 (-).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 100,5 (-), у Закарпатській області - 120,9 (-) та у Івано-Франківській області - 134,3 (-).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків COVID-19, за добу - 9 699.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.