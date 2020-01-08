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У МВС пояснили, як поліція братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

У МВС пояснили, як поліція братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко пояснив, яка участь українських підрозділів Національної поліції України у розслідуванні трагедії з українським літаком B-737 UR-PSR, рейсу AUI752в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.

Він зазначив, що причини трагедії встановлює іранська сторона із залученням, у разі погодження, правоохоронних підрозділів та компетентних органів країн реєстрації повітряного судна та розробника повітряного судна.

"Відповідно до компетенції, здійснення та участь у проведенні технічного розслідування на території інших держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними силами України, покладено на Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Бюро може залучати до роботи, у разі необхідності, інші державні та правоохоронні органи. У зв’язку із тим, що борт належить Україні, а серед пасажирів були громадяни України, відповідно до рішення Офісу генерального прокурора України за фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Розслідування доручено слідчим Національної поліції України", - сказав Артем Шевченко.

Правоохоронні органи України можуть це робити у нормах ч.2 ст. 4 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: "Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні".

За словами Шевченка, такі ж кримінальні провадження можуть розпочати і у інших країнах, чиї громадяни загинули.

Це робиться для того, аби, окрім проведення слідчих дій, на законних підставах зібрати у родичів загиблих ДНК-матеріали для ідентифікації загиблих. А потім легально долучити їх до міжнародного слідства, повідомив представник МВС.

Окрім цього, українська сторона перевірятиме, чи не були порушені норм безпеки на борту літака. У разі, якщо іранська сторона допустить наших слідчих та експертів до уламків літака.

До урядової групи увійшли слідчі Національної поліції та експерти-криміналісти МВС України (проектування, виробництва та випробування літальних апаратів).

За інформацією Шевченка, робота українських слідчих НПУ та експертів може полягати у наступному:

На території Ірану:

Безпосереднє залучення наших спеціалістів (криміналістів, біологів-генетиків, судово-медичних експертів) до проведення процесуальних дій з метою отримання речових доказів з можливим (за необхідності) подальшим їх дослідженням на території України.

Консультативна місія щодо проведення огляду місця трагедії, організації проведення лабораторних досліджень, обмін генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) з метою проведення подальшої ідентифікації.

На території України:

Проведення слідчих дій щодо перевірки технічних характеристик борта, процедури закупівлі та сервісного обслуговування, стану екіпажу, кількості годин льоту, проведення інструктажів, а також інші слідчі дії, призначені процесуальним керівником.

Організація відбору біологічних зразків у близьких родичів (батько, мати, діти, рідні брати та сестри) та встановлення їх генетичних ознак для подальшого порівняльного дослідження з метою ідентифікації. Порівняльне дослідження може бути проведено як у лабораторіях України так і Ірану.

Інформація щодо генетичних ознак близьких родичів може бути передана у електронному вигляді та міжнародному форматі компетентним органам, які будуть розслідувати трагедію, підсумував Шевченко.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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