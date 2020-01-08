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В МВД объяснили, как полиция будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Иране

В МВД объяснили, как полиция будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Иране

Киев  •  УНН

 • 11379 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко объяснил, какое участие украинских подразделений Национальной полиции Украины в расследовании трагедии с украинским самолетом B-737 UR-PSR, рейса AUI752в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Он отметил, что причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна.

"Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, в при необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генерального прокурора Украины по факту т рагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины", - сказал Артем Шевченко.

Правоохранительные органы Украины могут это делать в нормах ч.2 ст. 4 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно: "Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за рубежом, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине".

По словам Шевченко, такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.

Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствия, сообщил представитель МВД.

Кроме этого, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета. В случае, если иранская сторона допустит наших следователей и экспертов к обломкам самолета.

Правительственной группы вошли следователи Национальной полиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).

По информации Шевченко, работа украинских следователей НПУ и экспертов может заключаться в следующем:

На территории Ирана:

Непосредственное вовлечение наших специалистов (криминалистов, биологов-генетиков, судебно-медицинских экспертов) к проведению процессуальных действий с целью получения вещественных доказательств с возможным (при необходимости) последующим их исследованием на территории Украины.

Консультативная миссия по проведению осмотра места трагедии, организации проведения лабораторных исследований, обмен генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) с целью проведения дальнейшей идентификации.

На территории Украины:

Проведения следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов лету, проведение инструктажей, а также другие следственные действия, предназначенные процессуальным руководителем.

Организация отбора биологических образцов у близких родственников (отец, мать, дети, родные братья и сестры) и установление их генетических признаков для дальнейшего сравнительного исследования с целью идентификации. Сравнительное исследование может быть проведено как в лабораториях Украины так и Ирана.

Информация о генетических признаков близких родственников может быть передана в электронном виде и международном формате компетентным органам, будут расследовать трагедию, подытожил Шевченко.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа . МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

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