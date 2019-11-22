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У МОЗ розробляють законопроект про обов’язкове страхування відповідальності лікаря

У МОЗ розробляють законопроект про обов’язкове страхування відповідальності лікаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У міністерстві охорони здоров’я розробляють законопроект про обов’язкове страхування відповідальності, яке дозволить лікарям почувати себе захищеними та сприятиме спілкуванню з пацієнтом без обвинувачень. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час прес-конференції у Житомирі, передає кореспондент УНН.

"На стадії законопроекту: обов’язкове страхування відповідальності. Це той інструмент, який захищає лікаря - дуже часто від необґрунтованих звинувачень, а в інший спосіб, надає пацієнтам можливість бути захищеним, якщо раптом виникає ситуація. Це та річ, яка більше сприятиме нормальному спілкуванню без обвинувачень. Вона нам потрібна", - розповіла Скалецька.

Міністр зазначила, що після 2014 року, після скасування санітарної служби, так і не вдалось створити нову модернізовано систему. Тож виникає дуже багато запитань хто та в яких ситуаціях несе відповідальність, хто та яке приймає рішення в епідемічних загостреннях.

"На сьогодні, ми вже готуємо відповідь на ці питання, як системи громадського здоров’я – її розвиток. Система профілактичних заходів, звичайно: однією з перших є вакцинація, і дуже добре, що в нас регіони активно включились в цей процес, підіймають важливість і прискорюють кількість вакцинованих і рівень вакцинації покриття. Але цього недостатньо, і точно ми будемо більше працювати", - додала міністр.

Як раніше повідомляв УНН, парламент майже 5 років не може схвалити норму про гідну зарплату лікарям швидкої допомоги.

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