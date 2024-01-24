У Монголії вибухнув 60-тонний газовоз: загинуло шестеро людей, близько десяти поранено
Київ • УНН
60-тонний бензовоз вибухнув поруч із ринком в Улан-Баторі (Монголія), внаслідок чого загинуло шестеро людей, зокрема троє пожежників, і понад десять дістали поранення. Триває розслідування для встановлення причини вибуху.
У столиці Монголії Улан-Баторі біля великого ринку "Дунжингарав" вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
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За словами жителів прилеглих населених пунктів, газовоз вибухнув, і вогонь швидко поширився. Унаслідок чого загорілися кілька автомобілів, сусідні житлові будинки та ринок.
За даними місцевих ЗМІ, коли 60-тонний бак із газом вибухнув, автомобілі, що стояли поруч, відкинуло на 30-40 метрів.
За попередніми даними, у вогні загинули 6 осіб, зокрема й троє пожежників. Повідомляється, що понад 10 місцевих мешканців доставлено до лікарні з опіками.
Згідно з інформацією монгольських ЗМІ, водій газовоза збирався перевезти свій вантаж у Замин-Ууд, але на перехресті Дунжингарав потрапив в аварію, і його машина вибухнула.
Правоохоронці вже з'ясовують причину загоряння. Зокрема перевірять справність та безпечність газового балона.