У Монголії вибухнув 60-тонний газовоз: загинуло шестеро людей, близько десяти поранено

У столиці Монголії Улан-Баторі біля великого ринку "Дунжингарав" вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За словами жителів прилеглих населених пунктів, газовоз вибухнув, і вогонь швидко поширився. Унаслідок чого загорілися кілька автомобілів, сусідні житлові будинки та ринок.

За даними місцевих ЗМІ, коли 60-тонний бак із газом вибухнув, автомобілі, що стояли поруч, відкинуло на 30-40 метрів.

За попередніми даними, у вогні загинули 6 осіб, зокрема й троє пожежників. Повідомляється, що понад 10 місцевих мешканців доставлено до лікарні з опіками.

Згідно з інформацією монгольських ЗМІ, водій газовоза збирався перевезти свій вантаж у Замин-Ууд, але на перехресті Дунжингарав потрапив в аварію, і його машина вибухнула.

Правоохоронці вже з'ясовують причину загоряння. Зокрема перевірять справність та безпечність газового балона.