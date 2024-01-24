В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены

В столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка "Дунжингарав" взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

По словам жителей близлежащих населенных пунктов, газовоз взорвался, и огонь быстро распространился. В результате чего загорелись несколько автомобилей, соседние жилые дома и рынок.

По данным местных СМИ когда 60-тонный бак с газом взорвался, рядом стоящие автомобили откинуло на 30-40 метров.

По предварительным данным в огне погибли 6 человек, в частности и трое пожарных. Сообщается, что более 10 местных жителей доставлены в больницу с ожогами.

Согласно информации монгосльских СМИ водитель газовоза собирался перевезти свой груз в Замын-Ууд, но на перекрестке Дунжингарав попал в аварию, и его машина взорвалась.

Правоохранители уже выясняю причину возгорания. В частности проверят исправность и безопасность газового баллона.