В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены
Киев • УНН
60-тонный бензовоз взорвался рядом с рынком в Улан-Баторе (Монголия), в результате чего погибли шесть человек, включая трех пожарных, и более десяти получили ранения. Ведется расследование для установления причины взрыва.
В столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка "Дунжингарав" взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
По словам жителей близлежащих населенных пунктов, газовоз взорвался, и огонь быстро распространился. В результате чего загорелись несколько автомобилей, соседние жилые дома и рынок.
По данным местных СМИ когда 60-тонный бак с газом взорвался, рядом стоящие автомобили откинуло на 30-40 метров.
По предварительным данным в огне погибли 6 человек, в частности и трое пожарных. Сообщается, что более 10 местных жителей доставлены в больницу с ожогами.
Согласно информации монгосльских СМИ водитель газовоза собирался перевезти свой груз в Замын-Ууд, но на перекрестке Дунжингарав попал в аварию, и его машина взорвалась.
Правоохранители уже выясняю причину возгорания. В частности проверят исправность и безопасность газового баллона.
В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены
60-тонный бензовоз взорвался рядом с рынком в Улан-Баторе (Монголия), в результате чего погибли шесть человек, включая трех пожарных, и более десяти получили ранения. Ведется расследование для установления причины взрыва.
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