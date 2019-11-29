У Молдові вимагають відставки глави міноборони, після того як він поставив у приклад бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Опозиція в парламенті Молдови запропонувала провести голосування з питання про довіру міністру оборони Віктору Гайчуку, який під час публічного виступу навів в приклад “бойовий дух” бойовиків на Донбасі. Ініціативу на пленарному засіданні в п’ятницю зареєстрував віце-голова вищого законодавчого органу Михаїл Попша, що представляє проєвропейський блок Acum (“Зараз”), пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема видання “Молдовські відомості”.
“Гайчук привів в приклад військовослужбовцям Національної армії Республіки Молдова бойовий дух сепаратистських сил Донбасу”, — сказав Попшой.
Раніше Гайчук звернув увагу на те, що “10 тисяч чоловік на сході України”, яких він порівняв за чисельністю з молдовською армією, нібито “протистоять 160-тисячній армії цієї країни”. “Дух і віра більш ефективні в бою. Якщо солдат вірить в свого командира і любить батьківщину, він може перемогти, будучи навіть не дуже оснащеним”, — процитував міністра Попшой.
Документ передали у постійне бюро парламенту, у якого є 14 днів, щоб встановити дату слухань або відхилити ініціативу. Для відправки міністра у відставку необхідні голоси 51 з 101 депутата. Фракції блоку Acum налічують 25 чоловік, тому їм потрібна підтримка.
Як писав УНН, у МЗС РФ заявили, що мінські домовленості “є шансом України повернутися на рівень справжньої державності”.