У місії ОБСЄ в Україні поменшало росіян - Геращенко

"Ми очікуємо від СММ ОБСЄ, які працюють в небезпечних і важких умовах, відповідального виконання свого мандату. Останнім часом СММ ОБСЄ чи не щотижня фіксує і інформує світ про наявність російської техніки і військового обладнання на Донбасі, а раніше "не помічала" їх. Переконана, що така чесність СММ ОБСЄ пов‘язана й зі зміною складу місії - нарешті там стало менше росіян - представників країни - агресора, яка порушує всі стандарти ОБСЄ", - повідомила Геращенко.



За її словами, Україна давно звертала увагу на склад спостережної місії, вимагаючи зменшити там присутність росіян, які "нерідко займалися далеко не тими речами, які визначені мандатом місії".



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Як повідомляв УНН, Україна попросила ОБСЄ підготувати заяву про нелегітимність будь-яких виборів в ОРДЛО.