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7 марта, 19:45 • 164215 просмотра

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В миссии ОБСЕ в Украине уменьшилось количество россиян - Геращенко

В миссии ОБСЕ в Украине уменьшилось количество россиян - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9890 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В последнее время СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует и информирует мир о наличии российской техники и военного оборудования на Донбассе. Это может быть связано и с изменением состава миссии, в которой стало меньше россиян, написала в сети Facebook народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, работающих в опасных и тяжелых условиях, ответственного выполнения своего мандата. В последнее время СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует и информирует мир о наличии российской техники и военного оборудования на Донбассе, а ранее "не замечала" их. Убеждена , что такая честность СММ ОБСЕ связана и с изменением состава миссии - наконец там стало меньше россиян - представителей страны - агрессора, которая нарушает все стандарты ОБСЕ", - сообщила Геращенко.

По ее словам, Украина давно обращала внимание на состав наблюдательной миссии, требуя уменьшить там присутствие россиян, которые "нередко занимались далеко не теми вещами, которые определены мандатом миссии".

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Как сообщал УНН, Украина попросила ОБСЕ подготовить заявление о нелегитимности любых выборов в ОРДЛО .

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