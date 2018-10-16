В миссии ОБСЕ в Украине уменьшилось количество россиян - Геращенко

"Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, работающих в опасных и тяжелых условиях, ответственного выполнения своего мандата. В последнее время СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует и информирует мир о наличии российской техники и военного оборудования на Донбассе, а ранее "не замечала" их. Убеждена , что такая честность СММ ОБСЕ связана и с изменением состава миссии - наконец там стало меньше россиян - представителей страны - агрессора, которая нарушает все стандарты ОБСЕ", - сообщила Геращенко.



По ее словам, Украина давно обращала внимание на состав наблюдательной миссии, требуя уменьшить там присутствие россиян, которые "нередко занимались далеко не теми вещами, которые определены мандатом миссии".



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Как сообщал УНН, Украина попросила ОБСЕ подготовить заявление о нелегитимности любых выборов в ОРДЛО .