У Міноборони повідомили про завершення чергового призову
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Призов громадян України на строкову військову службу "Весна 2020" завершено. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує УНН.
"В Україні завершено черговий призов громадян України на строкову військову службу, який було проведено протягом травня — липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, призовними комісіями та військовими комісаріатами планове завдання виконано на 100%.
"Призвано та відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб, із них до: Збройних Сил України — 9 000 осіб; Національної гвардії України — 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб; Державної прикордонної служби України — 1 300 осіб", - повідомляють у Міноборони.
Вказується, що усім призовникам, перед відправкою у війська, за допомогою місцевих державних адміністрацій, проводилися відповідні тести на виявлення коронавірусної інфекції. Також, молоде поповнення, яке надходило у військові частини протягом двох тижнів розташовувалося окремо від іншого особового складу, з метою здійснення їхнього посиленого медичного спостереження, контролю та дотримання заходів протиепідеміологічної безпеки.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві до армії призвали понад 600 осіб.