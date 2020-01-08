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У МАУ оновили інформацію щодо екіпажу Boeing, який розбився в Ірані

У МАУ оновили інформацію щодо екіпажу Boeing, який розбився в Ірані

Київ • УНН

 • 95092 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. В авіакомапнії “Міжнародні Авіалінії України” оновили інформацію щодо екіпажу українського літака, який розбився в Ірані, а саме - щодо нальоту пілотів на літаках Boeing 737, передає УНН із посиланням на пресслужбу МАУ.

“Інформація стосовно екіпажу рейсу PS752. З урахуванням складності та тривалості рейсу, склад екіпажу літака UR-PSR було посилено. У складі льотного екіпажу троє пілотів:

· командир Володимир Гапоненко, який мав 11600 годин нальоту на літаках Boeing 737, в тому числі 5500 годин у якості КПС;

· інструктор на літаку Олексій Наумкін, який мав 12000 годин нальоту літаках Boeing 737, в тому числі. 6600 годин у якості КПС;

· другий пілот Сергій Хоменко, який мав 7600 годин нальоту на літаках Boeing 737”, — йдеться у повідомленні.

Віце-президент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський, у свою чергу зауважив, що "враховуючи досвід екіпажу, вірогідність помилки мінімальна".

“Тегеран не є простим аеропортом, всі підготовки на літаках Boeing 737, в процесі яких перевіряється майстерність і здатність пілотів діяти в аварійній ситуації, протягом останніх років проводяться виключно тут. За нашими даними, літак набрав висоту 2400 метрів. Враховуючи досвід екіпажу, вірогідність помилки мінімальна. Ми просто її не допускаємо”, - зазначив Сосновський.

Також у МАУ додали, що у складі екіпажу пасажирського салону шестеро бортпровідників:

· Ігор Матьков, старший бортпровідник;

· Катерина Статнік;

· Марія Микитюк;

· Валерія Овчарук;

· Юлія Сологуб;

· Денис Лихно.

"МАУ висловлює співчуття родинам і близьким екіпажу та пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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