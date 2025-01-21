У Львові успішно прооперували немовля з рідкісною аномалією судин головного мозку
Київ • УНН
Львівські лікарі спільно з угорським нейрохірургом провели унікальну операцію 7-місячній дівчинці. Завдяки мініінвазивному втручанню вдалося перекрити патологічну судину спеціальним медичним клеєм.
У Львові лікарі прооперували немовля з дуже рідкісною аномалією судин головного мозку. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.
Деталі
Операцію робили дівчинці з Рівненщини, за життя якої медики почали боротися ще до її народження – на 32-му тижні вагітності. Тоді виявили, що у дитини вкрай рідкісна аномалія судин головного мозку – аневризма вени Галена.
Серед усіх можливих аномалій судин головного мозку ця вважається найскладнішою.
На момент операції дівчинці було сім місяців. Аневризма, яку виявили у Соломійки, мала діаметр у п’ять разів більший за саму вену. Завдяки мініінвазивному втручанню хірурги змогли перекрити кровопостачання патологічної судини спеціальним медичним клеєм, що зменшило тиск і врятувало життя дитини.
Операцію проводили спеціалісти дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова та нейрохірург з Угорщини Степан Гудак. За свою практику він обʼїздив пів світу і врятував життя понад пів сотні дітей з аневризмою вени Галена.
"Операція минула успішно і з часом аневризма має зменшитись. Менш ніж за тиждень після втручання Соломійка поїхала додому. Тепер її життю нічого не загрожує", - ідеться у повідомленні.
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