Во Львове успешно прооперировали младенца с редкой аномалией сосудов головного мозга
Киев • УНН
Львовские врачи совместно с венгерским нейрохирургом провели уникальную операцию 7-месячной девочке. Благодаря миниинвазивному вмешательству удалось перекрыть патологический сосуд специальным медицинским клеем.
Во Львове врачи прооперировали младенца с очень редкой аномалией сосудов головного мозга. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.
Детали
Операцию делали девочке из Ровенской области, за жизнь которой медики начали бороться еще до ее рождения - на 32-й неделе беременности. Тогда обнаружили, что у ребенка крайне редкая аномалия сосудов головного мозга - аневризма вены Галена.
Среди всех возможных аномалий сосудов головного мозга эта считается самой сложной.
На момент операции девочке было семь месяцев. Аневризма, которую обнаружили у Соломийки, имела диаметр в пять раз больше самой вены. Благодаря миниинвазивному вмешательству хирурги смогли перекрыть кровоснабжение патологического сосуда специальным медицинским клеем, что уменьшило давление и спасло жизнь ребенка.
Операцию проводили специалисты детской больницы святого Николая Первого медобъединения Львова и нейрохирург из Венгрии Степан Гудак. За свою практику он объездил полмира и спас жизни более полусотни детей с аневризмой вены Галена.
"Операция прошла успешно и со временем аневризма должна уменьшиться. Менее чем через неделю после вмешательства Соломийка уехала домой. Теперь ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее УНН писал, что 30-летнему Петру провели первую в Украине ретрансплантацию сердца после предыдущей операции за рубежом. Донором стала женщина из Белой Церкви, которая умерла от инсульта.