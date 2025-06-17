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У Київській області чоловік загинув від удару струмом під час риболовлі

Київ • УНН

 • 2436 перегляди

У селі Гута-Межигірська 35-річний рибалка з Вишгорода загинув від ураження струмом, зачепивши дроти лінії електропередач вудкою під час риболовлі. Чоловік помер на місці.

У Київській області чоловік загинув від удару струмом під час риболовлі

Поліція Київської області розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого чоловік загинув від удару струмом під час риболовлі. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.

Деталі

У селі Гута-Межигірська чоловік під час риболовлі отримав смертельне ураження електричним струмом. До поліції про подію повідомили медики", - говориться у повідомленні.

За попередніми даними, 35-річний мешканець міста Вишгород разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу, використовуючи при цьому вудку. Чоловік зайшов у воду та під час закидання снасті зачепив частиною риболовецького знаряддя дроти лінії електропередач.

Внаслідок ураження струмом, спричиненої високою напругою, потерпілий помер на місці події до приїзду бригади екстреної медичної допомоги - розповіли в поліції.

Доповнення

Двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом, залізши на дах вантажного вагона на Чернігівщині. Рятувальники оперативно зняли дітей з вагона й передали медикам.

На залізничній станції у Волинській області дитину вдарило струмом, коли вона залізла на вагон-цистерну. Рятувальники зняли постраждалого та передали медикам, дитина при свідомості.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НППодіїКиївщина
Київська область
Волинська область
Вишгород
Чернігівська область
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