В Киевской области мужчина погиб от удара током во время рыбалки
Киев • УНН
В селе Гута-Межигорская 35-летний рыбак из Вышгорода погиб от поражения током, зацепив провода линии электропередач удочкой во время рыбалки. Мужчина скончался на месте.
Полиция Киевской области расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого мужчина погиб от удара током во время рыбалки. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
Детали
В селе Гута-Межигорская мужчина во время рыбалки получил смертельное поражение электрическим током. В полицию о происшествии сообщили медики", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 35-летний житель города Вышгород вместе с товарищем находился на берегу водоема, где ловил рыбу, используя при этом удочку. Мужчина зашел в воду и во время заброса снасти зацепил частью рыболовного орудия провода линии электропередач.
В результате поражения током, вызванного высоким напряжением, пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады экстренной медицинской помощи - рассказали в полиции.
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