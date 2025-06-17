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В Киевской области мужчина погиб от удара током во время рыбалки

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

В селе Гута-Межигорская 35-летний рыбак из Вышгорода погиб от поражения током, зацепив провода линии электропередач удочкой во время рыбалки. Мужчина скончался на месте.

В Киевской области мужчина погиб от удара током во время рыбалки

Полиция Киевской области расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого мужчина погиб от удара током во время рыбалки. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Детали

В селе Гута-Межигорская мужчина во время рыбалки получил смертельное поражение электрическим током. В полицию о происшествии сообщили медики", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 35-летний житель города Вышгород вместе с товарищем находился на берегу водоема, где ловил рыбу, используя при этом удочку. Мужчина зашел в воду и во время заброса снасти зацепил частью рыболовного орудия провода линии электропередач.

В результате поражения током, вызванного высоким напряжением, пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады экстренной медицинской помощи - рассказали в полиции.

Дополнение

Двое 12-летних ребят получили поражение током, залезши на крышу грузового вагона в Черниговской области. Спасатели оперативно сняли детей с вагона и передали медикам.

На железнодорожной станции в Волынской области ребенка ударило током, когда он залез на вагон-цистерну. Спасатели сняли пострадавшего и передали медикам, ребенок в сознании.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияКиевская область
Киевская область
Волынская область
Вышгород
Черниговская область
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