Не місце для ігор: на Чернігівщині дітей вразило струмом на даху вагона
Київ • УНН
Двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом, залізши на дах вантажного вагона на Чернігівщині. Рятувальники оперативно зняли дітей з вагона й передали медикам.
На Чернігівщині двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом, вилізши на дах вантажного вагона. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС України.
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Зазначається, що рятувальники оперативно зняли дітей з вагона й передали медикам, обставини інциденту з’ясовуються.
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