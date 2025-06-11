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Не место для игр: в Черниговской области детей поразило током на крыше вагона

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Двое 12-летних ребят получили поражение током, забравшись на крышу грузового вагона в Черниговской области. Спасатели оперативно сняли детей с вагона и передали медикам.

Не место для игр: в Черниговской области детей поразило током на крыше вагона

В Черниговской области двое 12-летних ребят получили поражение током, вылезши на крышу грузового вагона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что спасатели оперативно сняли детей с вагона и передали медикам, обстоятельства инцидента выясняются.

Железная дорога – не место для игр. Объясняйте детям опасность вблизи путей. Это действительно может спасти жизнь

- говорится в сообщении.

Напомним

В мае в Хмельницком спасатели сняли подростка 2010 года рождения с крыши грузового вагона – его поразило электрическим током.

Ранее на железнодорожном вокзале в Буче 14-летнюю девушку поразило током, когда она находилась на крыше поезда. С ожогами 3-4 степени ее госпитализировали.

Ребенок на Волыни получил удар током на железнодорожной станции21.04.25, 10:52 • 4560 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
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