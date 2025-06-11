Не место для игр: в Черниговской области детей поразило током на крыше вагона
Киев • УНН
Двое 12-летних ребят получили поражение током, забравшись на крышу грузового вагона в Черниговской области. Спасатели оперативно сняли детей с вагона и передали медикам.
В Черниговской области двое 12-летних ребят получили поражение током, вылезши на крышу грузового вагона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
Детали
Отмечается, что спасатели оперативно сняли детей с вагона и передали медикам, обстоятельства инцидента выясняются.
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