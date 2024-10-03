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У Києві та низці областей повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики

У Києві та низці областей повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики

Київ • УНН

 • 42490 перегляди

У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Влада закликає громадян прямувати до укриттів і не ігнорувати сигнали тривоги.

У Києві оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування ворогом балістичного озброєння, повідомили у КМВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, загроза застосування балістичного озброєння - в областях, де оголошена тривога. "Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали у ПС ЗСУ у Telegram.

У низці областей повітряна тривога.

На Київщині загроза ворожих ударних дронів - Повітряні сили03.10.24, 11:25 • 12593 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
serhii-popkoСергій Попко
kyivКиїв

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