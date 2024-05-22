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У квітні бізнес уклав за державними гарантіями на портфельній основі понад 1 тис. кредитних договорів

У квітні бізнес уклав за державними гарантіями на портфельній основі понад 1 тис. кредитних договорів

Київ • УНН

 • 31642 перегляди

У квітні під державні гарантії на портфельній основі було укладено 1130 кредитних договорів на суму понад 4,3 млрд грн, з яких 2,4 млрд грн були гарантовані державою.

У квітні було укладено 1 130 кредитних угод на суму понад 4,3 млрд гривень, з яких 2,4 млрд гривень були гарантовані державою. З грудня 2020 року, у рамках державних гарантій для підтримки малого та середнього бізнесу, було видано 36 213 кредитів на загальну суму 116,1 млрд гривень. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.

Деталі

На 1 травня 2024 року 29 банків обслуговували 18 672 кредити на загальну суму 65,5 мільярда гривень. З них 29,9 мільярда гривень основного боргу було частково гарантовано державою на портфельній основі, що становить приблизно 68% від усього ліміту наданих гарантій, який складає 43,9 мільярда гривень.

У квітні було укладено 1 130 кредитних угод на загальну суму понад 4,3 млрд гривень, з яких 2,4 млрд гривень були забезпечені державними гарантіями. Станом на 1 травня, АТ КБ "Приватбанк" лідирує за кількістю кредитів під державні гарантії на портфельній основі, обслуговуючи 12 299 кредитів на суму 20,4 млрд гривень, що становить 58% від ліміту, наданого банку. АТ "Ощадбанк" є другим за кількістю таких кредитів з 3 012 кредитами на 11,3 млрд гривень, що складає 90% від його ліміту. Укргазбанк на третьому місці з 830 кредитами на 9,3 млрд гривень, що складає 66% від свого ліміту.

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві – 2 177 кредитів на 7,8 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області – 1 458 кредитів на 4,8 млрд грн;
  • у Львівській області – 1 651 кредит на 4,8 млрд грн;
  • у Київській області – 1 134 кредити на 3,9 млрд гривень.

Найбільша кількість кредитів, які частково покриті державними гарантіями на портфельній основі, припадає на наступні галузі економічної діяльності:

  • сільське господарство – 4 912 кредитів на загальну суму 29,1 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 7 908 кредитів на 16,9 млрд грн;
  • переробна промисловість – 2 860 кредитів на 13,4 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –1 101 кредит на 2,3 млрд грн;
  • будівництво – 455 кредитів на 1,4 млрд грн.

Нагадаємо

Міністерство аграрної політики представило проєкт закону Про державний аграрний Реєстр, спрямований на вдосконалення механізму надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам через автоматизовану систему.

єОселя: з початку року чотири тисячі українських родин отримали кредити на придбання житла20.05.24, 15:27 • 20823 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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