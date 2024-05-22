В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров

В апреле было заключено 1 130 кредитных соглашений на сумму более 4,3 млрд гривен, из которых 2,4 млрд гривен были гарантированы государством. С декабря 2020 года, в рамках государственных гарантий для поддержки малого и среднего бизнеса, было видно 36 213 кредитов на общую сумму 116,1 млрд гривен. Об этом сообщает Минфин, пишет УНН.

детали

На 1 мая 2024 года 29 банков обслуживали 18 672 кредита на общую сумму 65,5 миллиарда гривен. Из них 29,9 миллиарда гривен основного долга было частично гарантировано государством на портфельной основе, что составляет примерно 68% от всего лимита предоставленных гарантий, который составляет 43,9 миллиарда гривен.

В апреле было заключено 1 130 кредитных соглашений на общую сумму более 4,3 млрд гривен, из которых 2,4 млрд гривен были обеспечены государственными гарантиями. По состоянию на 1 мая, АО КБ "Приватбанк" лидирует по количеству кредитов под государственные гарантии на портфельной основе, обслуживая 12 299 кредитов на сумму 20,4 млрд гривен, что составляет 58% от лимита, предоставленного банку. АО "Ощадбанк" является вторым по количеству таких кредитов с 3 012 кредитами на 11,3 млрд гривен, что составляет 90% от его лимита. Укргазбанк на третьем месте с 830 кредитами на 9,3 млрд гривен, что составляет 66% от своего лимита.

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве - 2 177 кредитов на 7,8 млрд грн;

в Днепропетровской области - 1 458 кредитов на 4,8 млрд грн;

во Львовской области-1 651 кредит на 4,8 млрд грн;

в Киевской области-1 134 кредита на 3,9 млрд гривен.

Наибольшее количество кредитов, которые частично покрыты государственными гарантиями на портфельной основе, приходится на следующие отрасли экономической деятельности:

сельское хозяйство - 4 912 кредитов на общую сумму 29,1 млрд грн;

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств-7 908 кредитов на 16,9 млрд грн;

перерабатывающая промышленность-2 860 кредитов на 13,4 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1 101 кредит на 2,3 млрд грн;

строительство-455 кредитов на 1,4 млрд грн.

Напомним

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