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У КСУ прогнозують парламентську кризу у разі ухвалення законопроекту Зеленського

У КСУ прогнозують парламентську кризу у разі ухвалення законопроекту Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ухвалення парламентом запропонованого Президентом Володимиром Зеленським законопроекту щодо звільнення суддів Конституційного Суду може призвести до парламентської кризи. Про це у понеділок в коментарі УНН сказав суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко.

“Переважна більшість політичних сил, а саме всі, крім "Слуги народу", в парламенті, не підтримають такий підхід (запропонований Президентом — ред.). У кожного є свої погляди на ці речі, у когось вони одні, в когось інші, але у будь-якому випадку, йти на очевидне порушення Конституції, при чому серйозне порушення Конституції, ніхто не бажає. Тому, якщо справді такий закон буде проголосований, то я прогнозую серйозну парламентську кризу”, - сказав Сліденко.

Коментуючи нещодавню заяву Венеційської комісії щодо законопроекту, суддя зауважив, що, на його погляд, навряд чи її позиція вплине на ситуацію.

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Також Сліденко повідомив, що ознайомився з альтернативним законопроектом спікера парламенту Дмитра Разумкова.

“Як компромісний варіант, він міг би підійти, але, ще раз наголошую, на перехідний період, тобто основне, що у ньому є — це те, що ситуація стабілізується на перехідний період, потім парламент вносить відповідні зміни до законодавства, які потребуються для того, щоб виправити ситуацію з неконституційністю тих норм. Ті норми ж не стануть конституційними від того, що їх приймуть знову. Проблема ж у неконституційності норм, а не у КСУ, врешті-решт”, — зазначив він.

На думку співрозмовника УНН, представників влади не цікавить внесення змін до цих законів, водночас правляча політична сила має бачення, що “Конституційний Суд їм заважає”.

“Вони сьогодні взагалі заявили, що раніше середини наступного року вони взагалі не бачать існування Конституційного Суду, всередині наступного року вони, може, створять новий Конституційний Суд. Пів року країна буде існувати без органу, який хоч якесь стримування робив Верховній Раді”, — сказав Сліденко.

Він додав, що, на його думку, резонансне рішення КСУ “не скасовувало антикорупційну систему, не скасовувало жодний орган, це рішення нічого не скасовувало, воно просто вказало на те, що деякі норми є неконституційними, тому що вони неконституційні”.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного Суду України написали заяву до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо тиску на них.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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