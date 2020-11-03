В КСУ прогнозируют парламентский кризис в случае принятия законопроекта Зеленского

"Подавляющее большинство политических сил, а именно все, кроме "Слуги народа", в парламенте, не поддержат такой подход (предложенный Президентом - ред.). У каждого есть свои взгляды на эти вещи, у кого-то они одни, у кого-то другие, но в любом случае, идти на явное нарушение Конституции, причем серьезное нарушение Конституции, никто не желает. Поэтому, если действительно такой закон будет проголосован, то я прогнозирую серьезный парламентский кризис", - сказал Слиденко.

Комментируя недавнее заявление Венецианской комиссии относительно законопроекта, судья отметил, что, на его взгляд, вряд ли ее позиция повлияет на ситуацию.

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Также Слиденко сообщил, что ознакомился с альтернативным законопроектом спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"Как компромиссный вариант, он мог бы подойти, но, еще раз подчеркиваю, на переходный период, то есть главное, что в нем есть - это то, что ситуация стабилизируется на переходный период, затем парламент вносит соответствующие изменения в законодательство, которые требуются для того, чтобы исправить ситуацию с неконституционностью тех норм. Те нормы же не станут конституционными от того, что их примут снова. Проблема же в неконституционности норм, а не в КСУ, в конце концов", - отметил он.

По мнению собеседника УНН, представителей власти не интересует внесение изменений в эти законы, одновременно правящая политическая сила имеет видение, что "Конституционный Суд им мешает".

"Они сегодня вообще заявили, что раньше середины следующего года они вообще не видят существования Конституционного Суда, в середине следующего года они, может, создадут новый Конституционный Суд. Полгода страна будет существовать без органа, что хоть как-то сдерживал Верховную Раду", - сказал Слиденко.

Он добавил, что, по его мнению, резонансное решение КСУ "не отменяло антикоррупционную систему, не отменяло ни один орган, это решение ничего не отменяло, оно просто указало на то, что некоторые нормы являются неконституционными, потому что они неконституционные".

Напомним, 28 октября судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову относительно давления на них.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.