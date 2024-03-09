У Кривому Розі прогриміли вибухи на тлі атак безпілотників
Київ • УНН
За повідомленнями, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунало кілька вибухів, коли групи іранських безпілотників Shahed наблизилися до міста.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині було чути кілька вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп дронів-каміказді типу "Шахед" рухаються у напрямку Кривого Рогу та через місто у бік Кіровоградської області.
У Сумах пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про пуски КАБів08.03.24, 17:02 • 22522 перегляди