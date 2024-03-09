В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атак беспилотников

59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет

59 граждан Украины и членов их семей, в том числе 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин, были успешно эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах 7-8 марта при содействии посольств Украины в Израиле и Египте, а также офицеров разведки.