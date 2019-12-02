У Кривому Розі згорів пасажирський тролейбус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині вранці у понеділок сталася пожежа у пасажирському тролейбусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про займання пасажирського тролейбуса на вулиці Дніпровське шосе у Кривому Розі рятувальники отримали 2-го грудня о 8:02.
На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку тролейбусу, який перебував на території тролейбусного депо.
Вогнем знищено кабіну водія та частково салон тролейбуса. Загальна площа пожежі становила 20 кв. м.
Пожежу локалізовано о 8:14 та ліквідовано об 8:25.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, на трасі під час руху загорілася вантажівка "МАЗ".