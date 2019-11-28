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На трасі під час руху загорілася вантажівка "МАЗ"

На трасі під час руху загорілася вантажівка "МАЗ"

Київ • УНН

 • 12512 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. На автомобільній дорозі у Миколаївській області під час руху загорілася вантажівка "МАЗ". Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Повідомлення про займання кабіни автомобіля "МАЗ" з причіпом на автодорозі Т-15-10 (Арбузинка-Єланець-Нова Одеса) рятувальники отримали 27 листопада о 21:38.

По прибуттю на місце вогнеборці з'ясували, що автомобіль зайнявся під час руху. О 22:00 пожежу локалізували та о 22:15 ліквідували на площі 5 кв. м, не допустивши її розповсюдження на причіп із насінням соняшника.

До гасіння залучалась 1 одиниця техніки та 4 особи від ДСНС, також на місці працювали співробітники поліції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час руху загорівся автобус.

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