На трассе на ходу загорелся грузовик "МАЗ"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На автомобильной дороге в Николаевской области во время движения загорелся грузовик "МАЗ". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о возгорании кабины автомобиля "МАЗ" с прицепом на автодороге Т-15-10 (Арбузинка-Еланец-Новая Одесса) спасатели получили 27 ноября в 21:38.
По прибытию на место пожарные выяснили, что автомобиль загорелся во время движения. В 22:00 пожар был локализован и в 22:15 ликвидирован на площади 5 кв. м, спасатели не допустили его распространения на прицеп с семенами подсолнечника.
К тушению привлекалось 1 единица техники и 4 человека от ГСЧС, также на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, в Днепропетровской области во время движения загорелся автобус.