На Дніпропетровщині під час руху загорівся автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У місті Кам'янське, на Дніпропетровщині, під час руху загорівся автобус Mersedes, передає УНН із посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
“13-го вересня о 14.50 надійшло повідомлення про те, що горить автобус “Mersedes за адресою: м. Кам’янське, Заводський район, проспект Василя Стуса біля буд.№ 12”, — повідомили рятувальники.
О 14.53 вогнеборці здійснили оперативне розгортання та о 14.56 пожежу вже було локалізовано, о 15.00 ліквідовано.
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Як було встановлено під час руху загорівся моторний відсік автобусу, який рухався в тестовому режимі без пасажирів.
Місце пожежі — моторний відсік. Вогнем пошкоджено моторний відсік, обшивку, електропроводку транспортного засобу на площі 1 метр квадратний.
Внаслідок події постраждалих та загиблих не було. Встановленням причин загоряння займаються правоохоронні органи.