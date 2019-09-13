В Днепропетровской области во время движения загорелся автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В городе Каменское, в Днепропетровской области, во время движения загорелся автобус Mersedes, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"13-го сентября в 14.50 поступило сообщение о том, что горит автобус "Mersedes" по адресу: г. Каменское, Заводской район, проспект Василия Стуса у буд.№ 12", - сообщили спасатели.
В 14.53 пожарные осуществили оперативное развертывание и в 14.56 пожар уже был локализован, в 15.00 ликвидирован.
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Как было установлено во время движения загорелся моторный отсек автобуса, который двигался в тестовом режиме без пассажиров.
Место пожара - моторный отсек. Огнем повреждено моторный отсек, обшивку, электропроводку транспортного средства на площади 1 квадратный метр.
В результате происшествия пострадавших и погибших не было. Установлением причин возгорания занимаются правоохранительные органы.