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У Кремлі заявили, що офіси президентів Росії та України "не дійшли згоди" щодо порядку денного зустрічі Путіна і Зеленського

У Кремлі заявили, що офіси президентів Росії та України "не дійшли згоди" щодо порядку денного зустрічі Путіна і Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кремль відзначає відсутність готовності до формулювання порядку для зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, заявив в четвер журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Ми неодноразово говорили, що, дійсно, між адміністрацією України та адміністрацією президента, з нашого боку це заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак, дійсно, здійснювалися контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися. Озвучувалися, формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якесь загальне розуміння і готовність до формулювання порядку денного для можливої зустрічі відсутні”, — сказав він.

Контекст: теоретична зустріч Зеленського і Путіна

Наприкінці вересня в Москві повідомили, що зустріч президента Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського відбудеться, коли стане зрозумілим порядок денний їхніх переговорів.

Трохи пізніше український президент сказав, що оточення російського президента РФ Володимира Путіна не хоче їх зустрічі тет-а-тет, адже вона може принести несподіваний результат.

Ще 20 травня Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна почалася.

В той же день у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, вже в липні представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.

Пізніше в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, представник Путіна заявив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще наприкінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.

13 вересня Кремль заявив, що “зустріч Путіна і Зеленського неможлива, якщо Україна планує обговорювати Крим”. Зеленський же сказав, що у нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним.

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