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У Костянтинівці на Донеччині надзвичайники врятували чоловіка під час ліквідації наслідків обстрілу

Київ • УНН

 • 23902 перегляди

Пожежники врятували 68-річного чоловіка з палаючого двоповерхового медичного закладу в Костянтинівці Донецької області, який постраждав від російських обстрілів.

У Костянтинівці на Донеччині надзвичайники врятували чоловіка під час ліквідації наслідків обстрілу

У Донецькій області, під час ліквідації пожежі у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я в у місті Костянтинівка, вогнеборці врятували 68-річного чоловіка. Про це передає УНН із посиланням на пресслужубу ДСНС України.

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу та врятували чоловіка.

 – ідеться у повідомленні про роботу фахівців ДСНС у місті Костянтинівка Донеччини.

Деталі

Окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я. Вогнеборці нейтралізували поширення вогню, з другого поверху будівлі надзвичайники врятували чоловіка 1956 р.н. Загалом було ліквідувано пожежу на площі 110 кв. м.

Зазначається, що внаслідок обстрілів по місту пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 дитсадки.

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Ігор Тележніков

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