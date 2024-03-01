У Костянтинівці на Донеччині надзвичайники врятували чоловіка під час ліквідації наслідків обстрілу
Київ • УНН
Пожежники врятували 68-річного чоловіка з палаючого двоповерхового медичного закладу в Костянтинівці Донецької області, який постраждав від російських обстрілів.
У Донецькій області, під час ліквідації пожежі у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я в у місті Костянтинівка, вогнеборці врятували 68-річного чоловіка. Про це передає УНН із посиланням на пресслужубу ДСНС України.
Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу та врятували чоловіка.
Деталі
Окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я. Вогнеборці нейтралізували поширення вогню, з другого поверху будівлі надзвичайники врятували чоловіка 1956 р.н. Загалом було ліквідувано пожежу на площі 110 кв. м.
Зазначається, що внаслідок обстрілів по місту пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 дитсадки.
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