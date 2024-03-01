рф вночі вдарила по Костянтинівці на Донеччині, за добу в області через атаки троє поранених жителів
Київ • УНН
Російські війська вночі атакували місто Костянтинівка в Донецькій області. Минулої доби через ворожі удари авіабомбами троє жителів Донеччини отримали поранення.
російські війська минулої доби 18 разів вдарили по житлових масивах населених пунктів Донецької області, зокрема, атакували авіабомбами, троє місцевих жителів отримали поранення. У ніч на 1 березня армія рф вдарила ракетами по Костянтинівці, є руйнування. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
Минулої доби російські війська 18 разів вдарили по житловим масивам, загалом область зазнала 1843 удари
Влучання зафіксовані в 17 населених пунктах: містах Курахове, Миколаївка, Торецьк, селищах Гостре, Желанне, Нью-Йорк, Очеретине, Щербинівка, селах Богоявленка, Колодязі, Новоолександрівка, Новожеланне, Новоочеретувате, Озерне, Предтечине, Скудне, Уманське.
Внаслідок ворожих атак загалом в області пошкоджено 46 цивільних об’єкти - 33 житлових будинки, лікарня, адмінбудівля, будинок культури, магазин, санаторій, гараж, господарча споруда, автомобілі, газопровід, ЛЕП.
Керовану авіабомбу "КАБ-500" армія рф скинула на Щербинівку - поранено трьох людей, пошкоджено 10 приватних осель.
Ще однією бомбою "КАБ-500" ворог вдарив по Миколаївці – пошкодив 9 приватних будинків, лікарню, критичну інфраструктуру.
Новолександрівка також зазнала авіаудару "КАБ-500" – пошкоджено три домівки, адмінбудівлю та крамницю.
Крім того, сьогодні вночі, близько 3:00, російські терористи чотирма ракетами "С-300" обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали відділ поліції, лікарня, два дитячих садки, адмінбудівля, два підприємства, 5 багатоквартирних і 3 приватних будинки
На Запоріжжі чоловік загинув, жінка поранена внаслідок ракетного удару рф, загалом 200 ворожих обстрілів01.03.24, 08:27 • 32401 перегляд