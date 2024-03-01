рф ночью ударила по Константиновке в Донецкой области, за сутки в области из-за атак трое раненых жителей

российские войска за прошедшие сутки 18 раз ударили по жилым массивам населенных пунктов Донецкой области, в частности, атаковали авиабомбами, трое местных жителей получили ранения. В ночь на 1 марта армия рф ударила ракетами по Константиновке, есть разрушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

За прошедшие сутки российские войска 18 раз ударили по жилым массивам, в целом область испытала 1843 удара - говорится в сообщении.

Попадания зафиксированы в 17 населенных пунктах: городах Курахово, Николаевка, Торецк, поселках Острое, Желанное, Нью-Йорк, Очеретино, Щербиновка, селах Богоявленка, Колодези, Новоалександровка, Новожеланное, Новоочеретоватое, Озерное, Предтечино, Скудное, Уманское.

В результате вражеских атак в целом в области повреждены 46 гражданских объектов - 33 жилых дома, больница, админздание, дом культуры, магазин, санаторий, гараж, хозяйственная постройка, автомобили, газопровод, ЛЭП.

Управляемую авиабомбу "КАБ-500" армия рф сбросила на Щербиновку - ранены три человека, повреждены 10 частных домов.

Еще одной бомбой "КАБ-500" враг ударил по Николаевке - повредил 9 частных домов, больницу, критическую инфраструктуру.

Новоалександровка также подверглась авиаудару "КАБ-500" - повреждены три дома, админздание и магазин.

Кроме того, сегодня ночью, около 3:00, российские террористы четырьмя ракетами "С-300" обстреляли Константиновку. Разрушениям подверглись отдел полиции, больница, два детских сада, админздание, два предприятия, 5 многоквартирных и 3 частных дома - заявили в полиции.

На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов