рф ночью ударила по Константиновке в Донецкой области, за сутки в области из-за атак трое раненых жителей
Российские войска ночью атаковали город Константиновка в Донецкой области. За прошедшие сутки из-за вражеских ударов авиабомбами трое жителей Донетчины получили ранения.
"МХП Поруч": 27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице
27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице.
Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"
Украина оказывает экстренную помощь польскому оператору энергосистемы, поставив 400 МВт-ч электроэнергии в связи с увеличением потребления в Украине из-за облачности, что снижает выход солнечной энергии в некоторых регионах.
На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк
Украинские войска укрепляют оборонительные сооружения в Херсонской области, в то время как российские войска продолжают попытки захватить плацдарм в селе Крынки путем "мясных штурмов".
Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников
Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.
США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами
США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.
Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым
Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.
"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию
россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.
Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника
Российские войска атаковали Черниговскую и Сумскую области с помощью беспилотников, авиации, артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, осуществив всего 17 обстрелов приграничных районов.
В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76
Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.