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В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела

В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 12:04  •  1577 просмотра

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Пожарные спасли 68-летнего мужчину из горящего двухэтажного медицинского учреждения в Константиновке Донецкой области, который пострадал от российских обстрелов.

В Донецкой области, во время ликвидации пожара в двухэтажном здании учреждения здравоохранения в в городе Константиновка, пожарные спасли 68-летнего мужчину. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали последствия обстрела и спасли мужчину,

 - говорится в сообщении о работе специалистов ГСЧС в городе Константиновка Донецкой области.
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Детали

Оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего возник пожар в двухэтажном здании учреждения здравоохранения. Пожарные нейтрализовали распространение огня, со второго этажа здания чрезвычайники спасли мужчину 1956 г.р. В целом был ликвидирован пожар на площади 110 кв. м.

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Отмечается, что в результате обстрелов по городу повреждены 5 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания, 2 детсада.

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Напомним,

российские войска за прошедшие сутки 18 раз ударили по жилым массивам населенных пунктов Донецкой области, в частности, атаковали авиабомбами, трое местных жителей получили ранения. В ночь на 1 марта армия рф ударила ракетами по Константиновке, есть разрушения.

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