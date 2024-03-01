В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела

В Донецкой области, во время ликвидации пожара в двухэтажном здании учреждения здравоохранения в в городе Константиновка, пожарные спасли 68-летнего мужчину. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали последствия обстрела и спасли мужчину, - говорится в сообщении о работе специалистов ГСЧС в городе Константиновка Донецкой области.

Детали

Оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего возник пожар в двухэтажном здании учреждения здравоохранения. Пожарные нейтрализовали распространение огня, со второго этажа здания чрезвычайники спасли мужчину 1956 г.р. В целом был ликвидирован пожар на площади 110 кв. м.

Отмечается, что в результате обстрелов по городу повреждены 5 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания, 2 детсада.

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Напомним,

российские войска за прошедшие сутки 18 раз ударили по жилым массивам населенных пунктов Донецкой области, в частности, атаковали авиабомбами, трое местных жителей получили ранения. В ночь на 1 марта армия рф ударила ракетами по Константиновке, есть разрушения.

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