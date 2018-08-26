У КНДР звільнили затриманого за шпигунство громадянина Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Влада КНДР вислали на батьківщину громадянина Японії, який був затриманий за шпигунство, повідомляє УНН із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.
Повідомляється, що японець “був прощений із принципу гуманізму”.
Також повідомляється, що чоловік був затриманий за відеозйомку військових об’єктів під час відвідування північнокорейського міста Нампхо.
Як раніше повідомляв УНН, 39-річний японець знаходився в портовому місті Нампхо разом із туристичною групою. Там він спробував зняти на відеокамеру якийсь військовий об’єкт, після чого був узятий під варту.