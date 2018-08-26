В КНДР освободили задержанного за шпионаж гражданина Японии

Сообщается, что японец “был прощен из принципа гуманизма”.

Также сообщается, что мужчина был задержан за видеосъемку военных объектов во время посещения северокорейского города Нампхо.

Как ранее сообщал УНН, 39-летний японец находился в портовом городе Нампхо вместе с туристической группой. Там он попытался снять на видеокамеру какой-то военный объект, после чего был взят под стражу.