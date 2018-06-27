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У Києві встановили меморіальну дошку розвіднику Шаповалу

У Києві встановили меморіальну дошку розвіднику Шаповалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. У Києві відкрили меморіальну дошку генерал-майору розвідки Міноборони, Герою України Максиму Шаповалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

Пам’ятну дошку встановили на будинку, у якому жив і біля якого загинув Максим Шаповал.

Рівно рік тому авто, у якому перебував офіцер військової розвідки, підірвали.

При цьому вказано, що міська влада підтримує ідею перейменування вулиці Механізаторів на честь Героя України Максима Шаповала.

Нагадаємо, співробітник ГУР МО України Максим Шаповал загинув унаслідок терористичного акту 27 червня 2017 року у Києві.

Також нагадаємо, Президент присвоїв звання Героя України Шаповалу.

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