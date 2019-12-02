У Києві горів дитячий садок, є загиблий

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві сталася пожежа на території дитячого садка. Під час ліквідації займання в приміщенні було виявлено тіло чоловіка. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.

Так, 2 грудня, о 06:57, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Гагаріна, 9-А, що у Дніпровському районі столиці.

Прибувши, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на першому поверсі дитячого навчального закладу.

На момент прибуття рятувальних підрозділів біля будинку знаходилося тіло чоловіка 1945 року народження, ймовірно охоронця закладу, який намагався самостійно загасити пожежу.

О 7:20 пожежу площею 5 кв. м було локалізовано, а о 7:35 - ліквідовано.

Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Запоріжжі при пожежі загинула жінка з 11-річною онукою.

Українські Національні Новини

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